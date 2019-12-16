Суд Санкт-Петербурга оставил в силе арест историка Соколова

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В понедельник, 16 декабря, Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает РИА Новости.
Таким образом, Соколов останется в следственном изоляторе как минимум до 8 января. Адвокат обвиняемого Александр Почуев настаивал на домашнем аресте.
На данный момент историк находится в столице в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести ему психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что обвиняемый поставлен на учет администрацией СИЗО "Бутырка" как склонный к суициду.
В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в отношениях. Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.
В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".
16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.
Историка Соколова перевезли в Москву на психиатрическую экспертизу
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