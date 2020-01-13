СК собрал доказательства коррупционного происхождения миллиардов экс-полковника Захарченко

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Следственные органы нашли доказательства того, что 8 миллиардов рублей, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Он подчеркнул, несмотря на вынесенный в отношении экс-полковника Захарченко обвинительный приговор, следствие ведет работу по выявлению совершенных им преступлений. В числе прочего устанавливается происхождение обнаруженных в квартире бывшего полковника денег.

"Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений", — подтвердил Краснов.

Сейчас следователи занимаются выяснением получения Захарченко взяток "за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний". По некоторым данным, речь идет об ООО "Группа компаний 1520". Известно, что экс-полковник получал денежные средства ежемесячно.

Захарченко получил 13 лет лишения свободы за получение взятки в виде скидочной карты на 50% в сети элитных рыбных ресторанов "Ля Маре" и предупреждение от своих землячек – сестер Галины и Ларисы Марчуковых – о предстоящем в Нота-Банке обыске. Позже приговор смягчили до 12,5 лет.

Отбывать наказание экс-полковник будет в мордовской ИК-5.