Экс-полковника МВД Захарченко этапировали в колонию

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко этапировали из СИЗО в колонию для отбытия наказания. Он осужден на 12,5 лет строгого режима.
"Моего подзащитного Захарченко этапируют в колонию. Мне об этом сообщили сегодня. Еще вчера мой подзащитный был в СИЗО", – сообщил Агентству "Москва" адвокат Александр Горбатенко.
По его словам, Захарченко будет отбывать срок в колонии для бывших сотрудников силовых структур.
Ранее экс-полковник МВД получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на власти. В личном деле и на карточке его камеры будут соответствующие записи. На его одежде появится красная метка.
10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12 лет и шести месяцев.
Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере.
Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. По эпизоду с получением 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство экс-полковника оправдали.
Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег осталось неизвестным.
В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.
Бывшему полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
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