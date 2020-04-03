Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в получении взятки

11:30
Фото: соцсети
Вице-губернатора Кировской области Андрей Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Как установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, Плитко, используя служебные полномочия, создал организованную преступную группу.
"К совершению преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения", – говорится в сообщении.
В ФСБ пояснили, что преступники наладили получение взяток от индивидуальных предпринимателей и юрлиц области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ Кировгослесхоз.
Плитко задержали 3 апреля, когда он получил 3,4 миллиона рублей. В отношении него СУ СК России по Кировской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что на взятке в особо крупном размере попался заместитель начальника таможенного поста Шереметьево. Он получил 1 миллион рублей от гражданина Китая, чтобы тот был освобожден от уплаты налоговых пошлин за провоз через границу РФ товаров народного потребления.
Кроме того, бывшую помощницу экс-зампредседателя правительства Аркадия Дворковича обвинили в получении взяток. По версии следствия, чиновница брала взятки не деньгами, а туристическими путевками, причем весьма дорогими.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: