Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в получении взятки

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Вице-губернатора Кировской области Андрей Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Как установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, Плитко, используя служебные полномочия, создал организованную преступную группу.

"К совершению преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения", – говорится в сообщении.

В ФСБ пояснили, что преступники наладили получение взяток от индивидуальных предпринимателей и юрлиц области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ Кировгослесхоз.

Плитко задержали 3 апреля, когда он получил 3,4 миллиона рублей. В отношении него СУ СК России по Кировской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на взятке в особо крупном размере попался заместитель начальника таможенного поста Шереметьево. Он получил 1 миллион рублей от гражданина Китая, чтобы тот был освобожден от уплаты налоговых пошлин за провоз через границу РФ товаров народного потребления.

Кроме того, бывшую помощницу экс-зампредседателя правительства Аркадия Дворковича обвинили в получении взяток. По версии следствия, чиновница брала взятки не деньгами, а туристическими путевками, причем весьма дорогими.