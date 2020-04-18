И.о. замглавы Хакасии отправили под арест в рамках дела о взятке

Фото: СК РФ

Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова отправили под арест. Он подозревается в получении взятки, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Абаканский городской суд принял решение об аресте Новикова на 2 месяца сроком до 16 июня.

Ранее Сергей Новиков был задержан в Абакане с поличным. СК возбудил в отношении фигуранта дело о взятке.

Также недавно был задержан вице-губернатор Кировской области. Андрея Плитко заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.