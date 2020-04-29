Экс-замгубернатора Курганской области задержали за злоупотребление полномочиями

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Бывшего заместителя Курганской области Сергея Пугина задержали за злоупотребление должностными полномочиями. В настоящее время ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма ущерба превысила 195 миллионов рублей.

Ранее сообщалось об аресте бывшего исполняющего обязанности главы Пятигорска Льва Травнева. Известно, что его подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящее время он остается под стражей.