В Пятигорске арестован бывший и. о. главы города

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Бывший и. о. главы Пятигорска Лев Травнев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу. Решением суда он проведет в СИЗО 1 месяц и 29 дней, сообщает ТАСС.

По версии следствия, чиновник подписал постановление о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на территории, где строительство сооружений, не связанных с с курортным лечение и отдыхом, запрещено.

24 апреля в отношении экс-мэра возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Он был задержан.

17 апреля в Пятигорске был введен карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Из-за ситуации с вирусом глава города Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу.

И. о. главы города стал Травнев, который был предшественником Скрипника и руководил городом 11 лет. 22 апреля пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила, что Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный из-за ухудшения здоровья.