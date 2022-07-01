В Кремле прокомментировали отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

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У Владимира Путина нет недостатка в партнерах по игре в хоккей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Финляндии.

"Ну, у Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды, поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Вот, что я могу сказать", – приводит его слова "Интерфакс".

Представитель Кремля отметил, что совместное участие глав государств в спортивных соревнованиях по хоккею помогало формировать взаимное доверие, способствовало сближению.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Ниинисте, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать.

