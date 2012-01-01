Дубль Чалова помог сборной России по футболу обыграть Белоруссию

7 июня сборная России по футболу в Минске обыграла соперников из Белоруссии со счетом 4:0. Дубль оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин. За счет чего подопечным Валерия Карпина удалось добиться очередной уверенной победы, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

По поводу игры сборной России против Белоруссии были некоторые опасения. И все они касались нефутбольных факторов.

Во-первых, матч организован 7 июня, когда российский футбол уже ушел в отпуск после тяжелейшего сезона. Находить в себе мотивацию играть, когда ты одной ногой на пляже, – та еще головная боль для тренерского штаба.

Во-вторых, ровно в день игры и в считанных мгновениях от трансфера из "Краснодара" во французский ПСЖ в СМИ всплыла личная история голкипера Матвея Сафонова. Якобы футболист оказался не самым ответственным плательщиком алиментов, из-за чего 6 июня был наложен запрет на его выезд из России (футболист на тот момент уже был в Минске). А если все так, трансфер в один из самых сильных клубов Европы оказался под угрозой срыва.

Сафонова не стали прятать от общественности на скамейке, а выпустили с первых минут. И отыгравший тайм Матвей показал свой экстра-уровень тогда, когда это требовалось. Да, в дебюте была неудачная попытка убрать соперника на замахе, из-за чего голкипер едва не подарил мяч оппоненту, а по итогу выпустил его за пределы поля. Но минуты спустя Сафонов в идеальном прыжке потащил сложный удар защитника белорусской команды Захара Волкова.

На второй тайм в раму вместо Матвея вышел игрок московского "Спартака" Александр Максименко, для которого встреча в Минске стала дебютной в национальной команде. И на его отрезок пришелся лишь один острый эпизод: правда, он его создал сам себе. На 60 минуте голкипер решил разыграть мяч от своей штрафной через центр, но из-за спины защитника Игоря Дивеева выскочил полузащитник Максим Киреев. Обокрав игрока сборной России, тот получил шанс выйти один на один, но сам Максименко в подкате сумел погасить угрозу.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На этом, собственно, моменты сборной Белоруссии в матче закончились. В целом же подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера уступили команде Валерия Карпина по всем компонентам. Наши парни переиграли соперника в движении, быстро разыгрывали мяч и стремительно возвращали себе владение за счет качественного прессинга. Голы не заставили себя ждать, и было их ой как много.

Первый залетел в сетку ворот сборной Белоруссии на восьмой минуте. Полузащитник итальянской "Аталанты", новоиспеченный победитель Лиги Европы Алексей Миранчук, который вышел в старте с капитанской повязкой, длинной передачей из глубины нашел у границ штрафной низенького хавбека ЦСКА Ивана Облякова. Игрок с ростом 175 сантиметров встретился с мячом быстрее, чем выскочившие на него два здоровенных центральных защитника и зачем-то далеко убежавший из ворот голкипер Павел Павлюченко. Обляков подставил голову и скорректировал полет футбольного снаряда прямиком в опустевший створ – 1:0.

Следом Миранчук с Обляковым на пару разыграли через центр экстра-комбинацию, в две передачи выведя на ударную позицию форварда столичного "Динамо" Константина Тюкавина. Звезда бело-голубых прошедшего сезона вышел один на один, первым движением убрал Павлюченко на замахе, а вторым эстетски перекинул вратаря – 2:0 на 20-й минуте.

На самом деле, сборная России в этой встрече показала почти идеальную реализацию, забив практически все, что создала. Так было в первом тайме, так случилось и во втором.

В районе 60-й минуты Карпин выпустил на поле форварда ЦСКА Федора Чалова. А на 63-й он уже праздновал первый для себя мяч. Белорусам не удалось выйти из обороны в атаку за счет стремительного перехвата у границ штрафной дебютанта сборной России, защитника "Ростова" Ильи Вахании. Тот откинул на Алексея Миранчука, а он катнул под удар брату Антону. Родственник пробил мощно, но по центру, однако Павлюченко выбил мяч прямо на Чалова. Который успел чуть неуклюже подставить ногу, тем самым добив круглого в цель – 3:0.

Второго гола Федору тоже не пришлось ждать долго. На табло национального олимпийского стадиона "Динамо" тикала 69-я минута, опять с мячом Алексей Миранчук, проход к линии штрафной и пас в центр на Чалова, нападающий уходит от соперника на рывке и катит в дальний – профессорские 4:0. Вот теперь можно и под пальмы до начала подготовки к новому сезону.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Весь матч сборная России провела на кураже – никаким "чемоданным" настроением вообще не пахло. Валерию Карпину, как и перед мартовскими 4:0 против Сербии, за короткое время сборов удалось подготовить голодную до побед команду, которая умеет и любит играть быстро и агрессивно. И все это – на фирменной улыбке и подколах тренера, которые по-хорошему раскрепощают футболистов.

Безусловно, сборная Белоруссии примерно с конца сотни рейтинга FIFA – не лакмусовая бумажка. Но и такие игры тоже нужно уметь выигрывать, что наша команда 7 июня и сделала. А еще одержала три победы подряд с общим счетом 16:0 и не проигрывает последние шесть матчей.

Однако хоть это и маловероятно, но все же возможно, что мы наблюдали последний матч Валерия Карпина во главе национальной команды. Контракт тренера истекает 1 августа, и пока он не продлен – хотя переговоры идут. Как выразился сам тренер в общении с журналистами, мяч на стороне РФС: специалист высказал свои пожелания (не финансовые, а организационные), и если они будут выполнены, стороны ударят по рукам.

Хотелось бы верить, что это в итоге произойдет: есть ощущение, что Карпин и сборная идеально подходят друг другу.

