Фото: ТАСС/АР/Robert Michael

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам во время второго тура группового этапа турнира против команды Турции, передает ТАСС.

В матче Роналду отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша, который стал для него восьмым на чемпионатах континента и сравнялся с чехом Карелом Поборским.

К 64-й минуте португальская сборная лидирует со счетом 3:0.

Ранее Роналду установил рекорд по числу попаданий в офсайд на Евро-2024 в Германии. 39-летний спортсмен во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира.

При этом встреча Португалии и Чехии завершилась со счетом 2:1. Первый гол в ворота португальцев забил Лукаш Провод на 62-й минуте.