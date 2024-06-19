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Сборная Германии стала первым участником плей-офф чемпионата Европы по футболу, обыграв команду Венгрии в матче второго тура группового этапа со счетом 2:0, передает РИА Новости.

Игра прошла в Штутгарте, своими голами в ней выделились спортсмены ФРГ Джамал Мусиала на 22-й минуте и Илкай Гюндоган на 67-й минуте. При этом немцы набрали шесть очков после двух матчей, а венгры – ноль.

Следующий матч группы А состоится между Швейцарией и Шотландией 19 июня в 22:00 по московскому времени.

Всего в чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине.

Ранее сообщалось, что нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на чемпионате Европы – 2024 в Германии. 39-летний спортсмен во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира.