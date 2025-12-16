Форма поиска по сайту

16 декабря, 16:24

Суд обязал "Пари Сен-Жермен" выплатить Мбаппе около 61 млн евро

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатить 61 миллион евро бывшему форварду команды Килиану Мбаппе, пишет AFP.

Компенсация связана с невыплатой клубом бонусов и заработной платы с момента окончания контракта Мбаппе в 2024 году. При этом защита приводила доводы о переклассификации срочных контрактов в постоянные.

Претензии "Пари Сен-Жермен" на сумму 440 миллионов евро отклонены в полном объеме.

Ранее Мбаппе стал первым игроком мадридского клуба "Реал", которому удалось забить голы в 7 турнирах за сезон. Исторический рекорд был установлен в матче против "Боруссии".

Таким образом, Мбаппе смог отметиться голами во время Суперкубка UEFA, Лиги чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

