В Роспотребнадзоре призвали быть готовыми к новым вызовам пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса – не последняя, в связи с чем надо быть готовыми к новым вызовам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Совершенно очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией – она не финальная, она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная, мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций", – сказала Попова в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что штамм "Дельта плюс" выявили уже в пяти странах. В России же заболевших пока нет.
"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "Дельта плюс", но я хочу сказать, что штамм дельта плюс сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии", – сказала Попова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет. Она также отметила, что особенностью мутации является то, что она приводит к снижению активности антител у вакцинировавшихся и перенесших COVID-19.
Голикова назвала регионы, где выявили "британский" и "индийский" штаммы
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