Мурашко назвал действующие меры против COVID-19 очень мягкими

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что действующие в России меры против COVID-19 являются слишком мягкими. Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект", – подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что неправильно считать, что россиян в чем-либо "стеснили". Правила необходимо соблюдать во всем, сказал министр.

Мурашко также добавил, что правительству РФ стоит обсудить более серьезные меры воздействия на население.

Ранее министр рассказал, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Министр также коснулся вопроса одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском союзе. По его словам, работа в этом направлении идет по графику.