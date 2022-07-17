В ЛДПР предложили запретить в РФ вейпы и электронные сигареты

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Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на жизнь и здоровье людей, сообщается в телеграм-канале фракции.

"По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне", – приводятся в сообщении слова председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет изъяты в Москве.

По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.

