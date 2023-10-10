Кабмин РФ рассматривает отмену запрета на проверки табачной и алкогольной продукции

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Возможность возобновления проверок компаний, которые специализируются на продаже алкогольных и табачных товаров, рассматривается в РФ. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя кабмина.

По его данным, мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции может быть отменен. Министерство экономического развития России получило поручение проработать вопрос о возобновлении проверок.

Уточняется, что инициатива исходит от депутата ГД Султана Хамзаева. Он заявил, что некачественные табачные и алкогольные товары могут нанести серьезный ущерб здоровью. В частности, он напомнил случай массового отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" в июне.

Депутат считает, что восстановление проверок в отношении компаний, занимающихся продажей табака и спиртных напитков, является необходимой мерой.

Ранее депутаты ГД от партии ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает ограничения на розничную продажу алкоголя в обычных магазинах, но позволяет его продавать в специализированных торговых точках. Авторы проекта считают, что в таких магазинах должен продаваться только алкоголь, а принятие закона позволит снизить объем его потребления.

Также в Минфине РФ предложили маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату.

Уточняется, что марки должны быть введены для контроля за правильным определением налоговой базы по акцизам табачной и никотиносодержащей продукции.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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