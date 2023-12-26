В ГД внесли проект о приравнивании бестабачных смесей к никотиносодержащей продукции

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания относятся к никотиносодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте электронной базы ГД.

В пояснительной записке указано, что этот шаг является логичным для определения и предупреждения никотиновой зависимости у молодых людей, а также послужит основой для будущих мер по предотвращению незаконной торговли такими изделиями.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести увеличенный штраф для тех, кто повторно продал сигареты и вейпы несовершеннолетним. Согласно документу, который он направил на заключение в российское правительство, в КоАП РФ предлагается внести изменения, в связи с чем штраф за повторную продажу для физлиц составит от 60 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 600 до 800 тысяч рублей с возможностью приостановки деятельности на 90 суток.

Слуцкий считает, что в законодательстве уже прописаны меры за продажу сигарет и вейпов детям, однако некоторые продавцы готовы дальше продавать ради увеличения прибыли.



Новые ограничения по продаже вейпов начали действовать в России