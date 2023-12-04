В Госдуме предложили ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести увеличенный штраф для физлиц, должностных и юридических лиц за повторную продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Лидер фракции направил соответствующий законопроект на заключение правительства РФ, сообщает ТАСС.

Документ предполагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, штраф за подобное правонарушение для физлиц предлагается установить на уровне от 60 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 600 до 800 тысяч рублей с возможностью приостанавливать их деятельность до 90 суток.

По словам Слуцкого, действующее законодательство уже устанавливает меры наказания за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, однако некоторые торговцы все еще готовы рискнуть ради увеличения заработка.

В связи с этим в ЛДПР считают недостаточным имеющийся на сегодня набор санкций и предлагают усилить наказание за повторные нарушения.

Ранее сообщалось, что Госдума в III чтении приняла закон, согласно которому со следующего года акциз на табак и вино повысится. Изменения инициировало российское правительство.

До этого в России ввели штрафы до 25 тысяч рублей за перевозку на территории РФ немаркированной никотиносодержащей продукции сверх установленной нормы. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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