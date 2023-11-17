Госдума приняла закон об увеличении акцизов на табак и вино в 2024 году

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Госдума в III чтении приняла закон, согласно которому со следующего года акциз на табак и вино повысится. Изменения инициировало российское правительство, сообщает ТАСС.

В конце июля приняли поправки в Налоговый кодекс, по которым акциз за тысячу сигарет и папирос должен был составить 2 731 рубль плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за тысячу штук. Согласно новому закону акциз на табак в 2024 году может составить 2 813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

Акциз на сигареты в 2025-м повысится до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за тысячу штук), в 2026-м – до 3 043 рублей плюс 16% (не менее 4 132 рублей за тысячу штук). В текущем году акциз составляет 2 603 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за тысячу штук.

Кроме того, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в следующем году установится на уровне 9 367 рублей за килограмм, в 2025-м – 9 742 рубля, в 2026-м – 10 132 рубля. В этом году акциз – 8 669 рублей за килограмм.

Ставка акциза на жидкости для электронных сигарет в 2024 году составит 42 рубля за миллилитр, в 2025-м – 44 рубля, в 2026-м – 46 рублей. Таким образом, ставки могут вырасти вдвое: акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за миллилитр. Действующая ставка равна 20 рублям за миллилитр.

Акцизы на вино с 1 мая следующего могут составить 108 рублей за литр. На 2025 год его рост предусмотрен до 112 рублей за литр, в 2026-м – до 116 рублей.

В текущем году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр.

Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство одобрило предложение об обложении акцизами всего спирта, включая медицинский.

По его словам, вопрос на обсуждении с Минздравом, однако принципиальных разногласий на эту тему между министерствами нет. Силуанов добавил, что медпрепараты на основе спирта не должны подорожать, если будет введен акциз.

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