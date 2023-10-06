В Минпромторге посчитали преждевременной идею ввести акцизы на медицинский спирт

Фото: 123RF/sudok1

Минпромторг РФ поддерживает меры, направленные на избавление рынка спирта от контрафактной продукции, однако считает преждевременным введение акцизов на медицинский спирт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Приезжеву.

"Мы реально считаем, что внедрять акциз преждевременно до того, как будут, во-первых, проработаны все сопутствующие этому решению вещи, и до того, как у нас появятся результаты уже принятых решений", – сказала замминистра.

Она пояснила, что введение подобного акциза приведет к росту стоимости спиртосодержащих лекарств. Возросшая финансовая нагрузка в итоге ляжет на потребителей, снизив для них доступность отдельных препаратов.

Ранее стало известно, что Минфин РФ одобрил предложение об обложении акцизами всего спирта, включая и медицинский. При этом глава ведомства Антон Силуанов отмечал, что в случае окончательного принятия такого акциза лекарства подорожать не должны.



Стоимость лекарств в РФ может вырасти из-за акциза на этанол