Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил оптовой торговли медицинским спиртом на территории РФ с 1 сентября. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Согласно данным МВД РФ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, лекарственные средства с международным непатентованным названием "этанол" часто становятся объектами для нелегального оборота, их также используют для производства суррогатного алкоголя. Закон принят, чтобы усилить контроль за продажей таких препаратов.

Отмечается, что в прошлом году правоохранители чаще стали находить и изымать партии препаратов с медицинским спиртом. Кроме того, увеличилось количество объявлений об их продаже в Сети в тарах от 5 до 100 литров.

Новый закон устанавливает, что продавать препараты с международным непатентованным наименованием "этанол" можно будет:

юрлицам и ИП, имеющим лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность;

иностранным юрлицам и ИП из государств – членов ОЭСР, являющимся участниками проекта международного медицинского кластера;

аккредитованным испытательным лабораториям, проводящим испытания в области контроля качества лекарств.

В случае нарушения правил торговли лицензия на фармацевтическую деятельность может быть прекращена или временно приостановлена.

С 1 апреля 2024 года производители, занимающиеся выпуском этанола, должны будут наносить средства идентификации на первичную упаковку. Его можно будет наносить на вторичную упаковку только в том случае, если она является индивидуальной упаковкой препарата.

Новые правила начинают действовать с 1 сентября текущего года, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – с сентября следующего года.

Закон поможет эффективнее вести борьбу с оборотом нелегальных спиртных напитков, а также позволит установить запрет на продажу медицинского спирта ветеринарным, животноводческим и научно-исследовательским организациям.

Ранее президент РФ подписал закон, который позволит привлечь к уголовной ответственности на срок до пяти лет лишения свободы за производство и продажу табачной продукции без лицензии.

Он дополняет статью кодекса новым составом, который устанавливает наказание для граждан страны, занимающихся производством, поставкой, закупкой и хранением сырья, табачной и никотиносодержащей продукции в случае, если производство будет вестись без соответствующей лицензии и в крупном размере – от 100 тысяч рублей. Согласно документу, обвиняемые должны будут выплатить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.



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