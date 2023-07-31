Путин подписал закон о лишении свободы до пяти лет за продажу табака без лицензии

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Владимир Путин подписал закон, который позволит привлечь к уголовной ответственности на срок до пяти лет лишения свободы за производство и продажу табачной продукции без лицензии. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что изменения будут внесены в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, она касается незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Указ дополняет статью кодекса новым составом, который устанавливает наказание для граждан страны, занимающихся производством, поставкой, закупкой и хранением сырья, табачной и никотиносодержащей продукции в случае, если производство будет вестись без соответствующей лицензии и в крупном размере – от 100 тысяч рублей.

Согласно документу, обвиняемые должны будут выплатить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также граждан могут приговорить к исполнению принудительных работ на срок до трех лет либо к лишению свободы на тот же срок.

За те же деяния, совершенные группой лиц или в особо крупном размере, от 1 миллиона рублей, будет предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, указано в документе.

Другой закон, подписанный президентом РФ, вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ об уничтожении и утилизации изъятых из незаконного оборота табачных изделий, никотиносодержащей продукции, упаковок и этикеток, а также основного технологического оборудования для производства такой продукции.

В документе указано, что все доказательства должны быть сняты при помощи фото- или видеосъемки и при возможности отпечататься в момент проведения необходимых исследований по решению дознавателя или следователя, после они передаются на хранение, порядок которого будет установлен правительством РФ.

После ряда проведенных исследований, доказательства будут уничтожены или утилизированы, отмечается в указе. Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в России появится электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной продукции. Он должен поспособствовать уменьшению объемов нелегального производства данной продукции и вейпов.

В кабмине подчеркнули, что постановление подготовили для реализации норм Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", принятом в июне 2023 года.



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