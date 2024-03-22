22 марта, 17:40Политика
В ГД поддержали введение запрета на доступ несовершеннолетних в вейп-шопы
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала предложение запретить детям доступ в магазины, где продают кальяны, вейпы и другую табачную продукцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Парламентарий пояснила, что запретить посещение таких магазинов со взрослыми невозможно.
"А если это один несовершеннолетний, то я поддерживаю любое ограничение возможности приобщения детей к такого рода продукции, которая наносит ущерб их здоровью. Хорошее предложение", – сказала Останина.
С инициативой запретить детям доступ в вейп-шопы ранее выступили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. В качестве наказания за нарушение запрета предлагалось ввести штраф от 2 до 5 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.
До этого в Госдуме предложили ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним. Изменения предлагалось внести в Административный кодекс РФ. Существующие меры депутаты сочли недостаточными.
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