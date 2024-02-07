В Абхазии запретили оборот и рекламу вейпов

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Парламент Абхазии принял решение запретить ввоз в страну вейпов, а также их оборот и рекламу. Об этом сообщил депутат Инар Гицба.

"Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления", – цитирует его РИА Новости.

Запрет был установлен после того, как парламентарии одобрили соответствующий закон по втором и окончательном чтении.

По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в страну ввезли более 71 тысячи вейпов.

Ранее стало известно, что в Великобритании планируют запретить продажу одноразовых вейпов детям. Необходимость запрета объяснили увеличением числа подростков, пользующихся одноразовыми вейпами.

