В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов детям

Фото: 123RF/litunyaroslav

Правительство Великобритании представит законопроект, позволяющий запретить продажу одноразовых вейпов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Необходимость запрета объяснили увеличением числа подростков, пользующихся одноразовыми вейпами. Согласно статистическим данным, в настоящее время их курят 9% британцев в возрасте от 11 до 15 лет.

"Долгосрочные последствия для здоровья от вейпов неизвестны, но содержащийся в них никотин может вызывать сильное привыкание. При этом отказ от них иногда провоцирует беспокойство, проблемы с концентрацией и головные боли", – говорится в сообщении.

Инициативой властей предлагается сделать вейпы менее привлекательными для детей за счет изменения вкуса жидкостей и упаковки. Более того, устройства перестанут выставлять на видные места в магазинах. За продажу вейпов несовершеннолетним введут новые штрафы.

Предложение правительства поддержали уже 70% населения.

До этого канадские ученые из Института исследования рака Онтарио сообщили, что из-за курения появляется не только онкология, но и последующие затруднения ее лечения. Результат исследования показал связь между мутациями при раке легких и характерным "следом", который курение оставляет в ДНК.



Москвичам напомнили о вреде вейпов