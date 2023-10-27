В ООН заявили о необходимости увеличения помощи населению Газы

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Объем помощи населению сектора Газы нужно увеличивать более высокими темпами, сообщила заместитель спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс.

Она напомнила, что с 21 октября в Газу из Египта прибыли 74 грузовика с необходимыми для населения грузами. Прибытие еще 8 грузовиков намечено на 27 октября.

"Сейчас в Газу ежедневно прибывают от 10 до 20 грузовиков, что явно недостаточно, учитывая, что до 7 октября каждый день прибывали по 450 грузовиков. Требуется более быстрый механизм", – цитирует Хастингс ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит еще 50 миллионов евро гуманитарной помощи жителям сектора Газа, которые пострадали в связи с эскалацией конфликта Израиля и Палестины.

Она заявила, что 27 октября будет подписан контракт на 40 миллионов евро с агентствами ООН. Еще 10 миллионов евро пойдут на доставку гумпомощи двумя рейсами через Египет.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз с начала обострения конфликта выделил уже 75 миллионов евро гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также доставил 56 тонн помощи через Египет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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