ЕС выделит дополнительные 50 млн евро гуманитарной помощи жителям сектора Газа

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Европейский союз выделит еще 50 миллионов евро гуманитарной помощи жителям сектора Газа, которые пострадали в связи с эскалацией конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Она заявила, что 27 октября будет подписан контракт на 40 миллионов евро с агентствами ООН. Еще 10 миллионов евро пойдут на доставку гумпомощи двумя рейсами через Египет.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз с начала обострения конфликта выделил уже 75 миллионов евро гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также доставил 56 тонн помощи через Египет.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и Палестиной. В ЕС смогли только призвать к продолжительному и безопасному гуманитарному доступу.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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