Лидеры стран ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке

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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕС по итогу саммита.

В Европейском совете смогли только призвать к продолжительному и безопасному гуманитарному доступу, чтобы помощь могла достичь всех нуждающихся, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд.

По словам дипломатических источников, несколько европейских стран настаивали во время саммита на прямом призыве к прекращению огня, однако прийти к общей договоренности не удалось.

Ранее сообщалось, что Россия на встрече с ХАМАС в Москве обсудила освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

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