РФ призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

"Осуждая террористические акции и любые другие действия, нарушающие международное гуманитарное право и наносящие ущерб гражданскому населению, Россия призывает к немедленному прекращению военных действий", – цитирует его ТАСС.

Он также указал на необходимость сесть за стол переговоров и начать обсуждение о создании независимого палестинского государства, которое было обещано почти 75 лет назад.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации подчеркнул, что РФ не призывает Израиль отказываться от борьбы с террористами, однако просит не распространять ее на мирное население.



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ