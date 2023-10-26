Россия призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирным населением – Небензя

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РФ не призывает Израиль отказываться от борьбы с террористами, однако просит не распространять ее на мирное население. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, но бороться с террористами, а не с мирными гражданами", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее сообщалось, что российская и китайская стороны наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции СБ ООН. Документ призывал к освобождению заложников и осуждал нападение ХАМАС, однако не содержал призыва к немедленному прекращению огня.

Однако через некоторое время стало известно, что Совбез всемирной организации также не принял российскую резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Так, документу не удалось набрать необходимых 9 из 15 голосов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств