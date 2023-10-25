СБ ООН не принял российский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке

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Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке с призывом к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ не смог набрать необходимых 9 голосов из 15. Так, только четыре страны проголосовали за проект, два государства высказались против, остальные воздержались.

Отмечается, что данная резолюция учитывала элементы непринятого ранее проекта Бразилии. В частности, документ призывал к немедленному прекращению огня, осуждал нападение группировки ХАМАС на Израиль, а также призывал открыть гуманитарные паузы и коридоры и отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что Совбез всемирной организации не оправдал возложенных на него надежд. По его словам, российская сторона делала для этого все возможное.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Документ призывал к освобождению заложников и осуждал нападение ХАМАС, однако не содержал призыва к немедленному прекращению огня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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