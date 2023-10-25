Генсек ООН отверг обвинения в оправдании ХАМАС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не оправдывал действий движения ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС.

"Я шокирован неверной интерпретацией некоторыми моего вчерашнего заявления в Совете безопасности, исходя из которой я оправдывал акты террора ХАМАС в Израиле", – сказал он.

Он уверяет, что это не так – это прямо противоположно его позиции.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку. По его мнению, позиция генсека по палестино-израильскому конфликту не позволяет ему занимать данную должность.

Глава МИД Израиля Эли Коэн на дебатах в Совете безопасности ООН заявил, что весь мир должен принять израильскую сторону по ситуации на Ближнем Востоке, иначе ООН ждут "темные времена".

Ранее Гутерриш сказал, что осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, однако напомнил, что это произошло неспроста. По его словам, жители Палестины на протяжении 56 лет жили в "удушающей оккупации".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23. Еще четверо пропали без вести, сообщил МИД Израиля.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ