25 октября, 13:59Политика
Эрдоган призвал к прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и ХАМАС
Фото: ТАСС/EPA/MICK TSIKAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал прекратить боевые действия, а также организовать ускоренный обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Его слова передает РИА Новости.
"Все стороны должны снять руки со спускового крючка и объявить о немедленном прекращении огня. Как израильские атаки, так и пуски ракет по Израилю должны быть прекращены", – отметил он во время выступления в парламенте.
Кроме того, турецкий лидер призвал открыть гуманитарный коридор для доставки гумпомощи через КПП "Рафах" и обеспечить вход и выход для раненых.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние две недели в секторе Газа каждые 10 минут погибал ребенок. Так она прокомментировала данные Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ, который сообщил о гибели более 2 000 детей в Газе с начала эскалации конфликта.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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