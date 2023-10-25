Захарова назвала ужасающими данные ЮНИСЕФ о гибели детей в секторе Газа

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За последние две недели в секторе Газа каждые 10 минут погибал ребенок, эти данные ужасают. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Так она прокомментировала данные Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ, которые сутками ранее сообщили о гибели более 2 000 детей в Газе с начала эскалации конфликта.

"Только вдумайтесь в эту цифру – за две недели убито более двух тысяч детей и более 5 тысяч пострадавших. Эту цифру нужно не только принять, а как-то прочувствовать, потому что это означает, что каждые 10 минут в секторе Газа погибал один ребенок", – сказала Захарова.

Дипломат удивилась, что такие вещи могут происходить в XXI веке со всем накопленным человечеством опытом выхода из кризисов.

Согласно данным ЮНИСЕФ, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 2 360 детей, еще 5 364 ребенка получили различные ранения. С израильской стороны погибли свыше 30 детей и еще десятки остаются в плену в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Среди жертв эскалации числятся и россияне. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнял, что число погибших граждан РФ достигло 19 человек. По его словам, Россия на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке "накаляется и грозит взрывом".

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