Число жертв при обстреле Израилем города Хан-Юнис на юге Газы достигло 36

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Израиль обстрелял город Хан-Юнис на юге сектора Газа, погибли 36 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Палестины.

Кроме того, десятки человек получили ранения.

Ранее палестинский портал Quds сообщал, что в результате обстрела погибли не менее 25 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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