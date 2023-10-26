РФ обсудила на встрече с ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Россия на встрече с ХАМАС в Москве обсудила освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что в Москве находится член движения Абу Марзук. В дипведомстве подчеркнули, что была подтверждена неизменная позиция РФ в пользу реализации решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

Они предполагают создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществует в мире и безопасности с Израилем.

Ранее Россия призвала ХАМАС к освобождению всех заложников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва общается со всеми сторонами конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ