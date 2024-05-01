Новости мира: скоростная магистраль обрушилась на юге Китая

Ночью 1 мая на юге Китая обрушилась скоростная магистраль, повреждено почти 18 метров дороги. Под завалами оказались почти 20 автомобилей. Минимум 19 человек погибли, еще 30 пострадали. Спасательными работами занимались более 500 человек.

Тем временем в Стамбуле начались демонстрации в честь празднования 1 мая. В Турции политические партии и активисты объявили о массовых маршах. Их участники планируют пройти около 5 километров.

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