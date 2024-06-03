Благотворительные забеги в помощь некоммерческим организациям пройдут в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благотворительные забеги в помощь некоммерческим организациям (НКО) состоятся в Москве. Участники могут приобрести беговой слот, средства от которого будут направлены на добрые дела, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Благотворительность может быть активной. Беговые мероприятия – яркая инициатива НКО, которая традиционно привлекает жителей столицы. Конечно, это приобщает и к спортивной культуре, и к ценностям здорового образа жизни. А самое главное – помогает подопечным некоммерческих организаций и формирует сообщество неравнодушных людей", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Благотворительный фонд "Дом с маяком" организует онлайн-забег, дистанцию которого можно будет преодолеть в любом месте. Участникам необходимо будет замерить отрезок и прислать результат на почту организации. Через 14 дней они получат медаль о прохождении дистанции в отделении "Почты России". Забег проводится до 10 июня. Часть средств с него направят на помощь детям и молодым взрослым до 30 лет с неизлечимыми заболеваниями.

Фонд борьбы с лейкемией проведет благотворительный забег "Самое время жить". Организаторы предлагают дистанции для детей с родителями, детей, новичков, любителей и продвинутых бегунов. Мероприятие состоится 28 июля в Парке Победы.

"Забег ради жизни" от благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" пройдет 31 августа в Измайловском парке. В его рамках будут подготовлены четыре дистанции для бегунов с разным уровнем подготовки. Победители получат призы фонда и партнеров.

Кроме того, бегуны смогут принять участие в Красочном забеге, Ночном забеге, полумарафоне "Лужники", Московском марафоне и других стартах в поддержку фонда "Арифметика добра". Пожертвования пойдут для подростков-сирот. Фонд направит средства на поиск приемных семей, подготовку наставников и оплату репетиторов для подростков-сирот.

Ранее стало известно, что с начала года к благотворительному сервису на портале mos.ru подключились еще три проверенные некоммерческие организации. Среди них фонд Константина Хабенского. Его программа направлена на необходимую помощь в диагностике и лечении опухолей головного и спинного мозга, приобретение медицинских препаратов и средств реабилитации, оплату обследований, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования.

