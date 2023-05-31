Россиянам рассказали о продукте, который запускает работу кишечника

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Цельнозерновой хлеб способен запустить работу кишечника. Лучше употреблять именно его, чем изделия из рафинированной муки, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-диетолога Лизу Афинскую.

По мнению специалиста, если добавить в утренний рацион такой продукт, то это положительно скажется на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Вместе с этим Афинская подчеркнула, что на функционировании органов пищеварения также хорошо сказываются булгур, гречка, бурый рис и другие цельные крупы.

Специалист посоветовала употреблять орехи, семена льна, фрукты, овощи, кефир, йогурт без сахара и кимчи.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, что обед должен проходить до 15:00 и быть многокомпонентным. Эксперт заявила, что это такой же важный прием пищи, как и завтрак. В этой связи он в любом случае должен быть в ежедневном расписании.