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03 июня, 09:25

Политика

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Фото: 123RF/wladyslawmus

Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Reuters.

Лидер Украины должен встретиться с президентом страны Фердинандом Маркосом.

15–16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. На мероприятие в Бюргенштоке приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в конференции без России.

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