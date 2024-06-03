Россияне назвали работу охранников самой скучной

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Порядка 12% респондентов назвали самой скучной работу охранников, а 11% – бухгалтеров. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос одного из сервисов по поиску работы.

Еще 6% участников опроса считают унылой любую офисную работу, 5% уверены, что чаще всех скучают продавцы. Также 4% респондентов назвали скучной любую нелюбимую работу.

В свою очередь, профессии инженера и врача считают наиболее интересными. Россияне чаще называли строительные специальности среди инженеров, а среди докторов – хирургов.

Профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого также вызывали интерес у граждан. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

До этого опрошенные россияне рассказали, что в среднем хотят зарабатывать от 143 тысяч рублей в месяц. Причем мужчины хотят получать на 38% больше – 171 тысячу рублей против 125 тысяч рублей среди женщин.