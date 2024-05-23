Около 52% опрошенных студентов планируют подрабатывать этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 52% российских студентов собираются устроиться на подработку этим летом. Опрос провел один из исследовательских центров среди 2 020 российских студентов в возрасте от 17 до 19 лет во всех округах РФ, пишет RT.

Среди самых популярных вакансий для подработки:



курьеры – 19%;

официанты – 13%;

кассиры – 7%;

продавцы – 6%;

комплектовщики товаров – 6%;

репетиторы – 5%;

бухгалтеры – 5%;

промоутеры – 3%;

няни – 3%;

работники call-центров – 3%.

Самой популярной причиной подработки стала возможность накопить деньги, за нее проголосовали 71% студентов. Материальную подстраховку выбрали 47%, отсутствие занятости летом – 26%, желание помочь родителям – 25%. Также часть респондентов (18%) заявила, что им нужно рассчитаться с долгами, заработать на оплату обучения – 17% или подработать в качестве хобби –16%.

Треть студентов планирует заработать за лето от 20 000 до 40 000 рублей, 20% – от 40 000 до 60 000 рублей, 14% рассчитывают на 100 000 рублей и более. Еще 13% надеются получить от 80 000 до 100 000 рублей, 12% – до 20 000 рублей, 11% – от 60 000 до 80 000 рублей.

Ранее порядка 54% опрошенных компаний сообщили о нейтральном отношении к тому, что их сотрудники подрабатывают в свободное время. Также 70% компаний считают, что дополнительный заработок помогает прокачать навыки тайм-менеджмента.

