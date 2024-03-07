Опрос показал, что каждая вторая компания РФ лояльна к подработкам сотрудников

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Около 54% опрошенных компаний сообщили о нейтральном отношении к тому, что их сотрудники подрабатывают в свободное время. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса.

Выяснилось, что порядка 16% компаний заявили о положительном эффекте от подработок, в то время как 26% указали, что это негативно влияет на производительность специалистов. 4% компаний рассказали, что дополнительная занятость работников находится под запретом.

"Среди тех, кто позитивно или нейтрально оценивает влияние подработки, 84% выделили ее основное преимущество – возможность дополнительного заработка для персонала. По мнению 83% опрошенных, на подработке сотрудники могут завести полезные связи, которые пригодятся в основной работе", – говорится в сообщении.

Вместе с тем аналитики узнали о 70% компаний, которые считают дополнительный заработок способом, помогающим прокачать навыки тайм-менеджмента. В свою очередь, 66% назвали получение нового опыта в качестве плюса. Еще 16% добавили, что подработка сокращает риск профессионального выгорания из-за разнообразия задач.

32% негативно оценивающих подработки сотрудников компаний сообщили об опасении, что для допзаработка специалисты могут использовать ресурсы компании. Еще 37% респондентов указали, что подработка снижает эффективность работников, а 36% нашли риск конфликта интересов.

Ранее аналитики выяснили, что большую часть граждан РФ, которые беспокоятся из-за проблем с работой, составляют женщины (80%). Согласно данным исследования, они часто переживают в связи с отсутствием баланса между работой и семьей, выгоранием и ощущением неравного отношения в коллективе по гендерному признаку.