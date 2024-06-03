Алаудинов: спецназ "Ахмат" переброшен в Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцов чеченского спецназа "Ахмат" перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО", – цитирует Алаудинова ТАСС.

По словам Алаудинова, бойцов распределили на разные участки вдоль всей линии боевого соприкосновения, которые необходимо прикрывать. Генерал-майор отметил, что в настоящее время военные уже приступили к выполнению поставленных задач, включая штурмовые приказы.

Ранее Владимир Путин не исключил, что Россия будет вынуждена с учетом атак ВСУ на Белгородскую область создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Он уточнил, что ее глубина будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер подразумевал необходимость обезопасить социальные объекты и жилые дома на территориях, по которым Украина наносит удары.

В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны не понадобится.

