04 марта, 08:26Общество
Врач рассказала о пользе пребиотиков для организма
Фото: 123RF/chajamp
Пребиотики помогают организму поддерживать иммунитет и уменьшают риск развития заболеваний, отметила терапевт Наталья Зубарева. Ее слова приводит "Газета.ру".
Специалист объяснила, что пребиотики являются органическими сложными углеводами.
"Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности, бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека", – подчеркнула она.
По словам врача, такие пищевые соединения поддерживают иммунную систему, а также помогают в работе ЖКТ. Кроме того, пребиотики способны уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и онкологии, добавила Зубарева.
Она уточнила, что эти полезные вещества содержатся в отрубях, овощах и фруктах, цельнозерновой пшенице, спарже, чесноке и луке.
Терапевт обратила внимание, что за здоровье кишечника отвечают также пробиотики и синбиотики. Пробиотики – это лакто- и бифидобактерии, а синбиотики, в свою очередь, представляют собой сочетание пребиотиков и пробиотиков.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Эксперт пояснила, что крахмалистый сахар отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.
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