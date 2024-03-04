Врач рассказала о пользе пребиотиков для организма

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Пребиотики помогают организму поддерживать иммунитет и уменьшают риск развития заболеваний, отметила терапевт Наталья Зубарева. Ее слова приводит "Газета.ру".

Специалист объяснила, что пребиотики являются органическими сложными углеводами.

"Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности, бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека", – подчеркнула она.

По словам врача, такие пищевые соединения поддерживают иммунную систему, а также помогают в работе ЖКТ. Кроме того, пребиотики способны уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и онкологии, добавила Зубарева.

Она уточнила, что эти полезные вещества содержатся в отрубях, овощах и фруктах, цельнозерновой пшенице, спарже, чесноке и луке.

Терапевт обратила внимание, что за здоровье кишечника отвечают также пробиотики и синбиотики. Пробиотики – это лакто- и бифидобактерии, а синбиотики, в свою очередь, представляют собой сочетание пребиотиков и пробиотиков.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Эксперт пояснила, что крахмалистый сахар отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.



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