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Москва 24

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Город

09:07

Парковка в столице будет бесплатной в новогодние праздники

парковки город авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковка на столичных улицах с 1 по 8 января будет бесплатной, сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час", – говорится в сообщении АМПП.

Как уточняется, плоскостные парковки со шлагбаумом в этот период будут работать по действующим тарифам.

"Новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города. Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий", – говорится в сообщении АМПП.

Ранее сообщалось, что пассажиры Московских центральных диаметров могут воспользоваться перехватывающими парковками. Они доступны у станций Царицыно, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская и Лианозово. Еще две расположены около Тимирязевской. Их общая вместимость – более 1,4 тысячи машино-мест. Пассажиры могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро доехать до места назначения.

С 5:30 до 2:00 припарковаться бесплатно можно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро. При этом в первый раз нужно воспользоваться ближайшей к парковке станцией.

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