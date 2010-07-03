Восемь перехватывающих парковок открыты для пассажиров МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры Московских центральных диаметров могут воспользоваться перехватывающими парковками, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Они доступны у станций Царицыно, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская и Лианозово. Еще две расположены около Тимирязевской. Их общая вместимость – более 1,4 тысячи машино-мест. Пассажиры могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро доехать до места назначения.
С 5:30 до 2:00 припарковаться бесплатно можно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро. При этом в первый раз нужно воспользоваться ближайшей к парковке станцией.
Узнать подробнее о городских парковках можно в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или короткому номеру для звонка с мобильного телефона 3210.
Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
"Мосгорсправка": пересадки с МЦД
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