Восемь перехватывающих парковок открыты для пассажиров МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры Московских центральных диаметров могут воспользоваться перехватывающими парковками, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они доступны у станций Царицыно, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская и Лианозово. Еще две расположены около Тимирязевской. Их общая вместимость – более 1,4 тысячи машино-мест. Пассажиры могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро доехать до места назначения.

С 5:30 до 2:00 припарковаться бесплатно можно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро. При этом в первый раз нужно воспользоваться ближайшей к парковке станцией.

Узнать подробнее о городских парковках можно в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или короткому номеру для звонка с мобильного телефона 3210.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.