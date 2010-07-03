Схема платных парковок в столице не изменится до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве до конца текущего года не изменится зона платной парковки, сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Он отметил, что нужно время на обсуждение всех предложений по этому вопросу с муниципальными депутатами и горожанами.
"Например, в Таганском, Даниловском, Новогирееве изменения уже согласованы. Работа с депутатами по корректировке парковочной политики идет постоянно, в течение всего года. До конца года мы не предвидим каких-то существенных изменений в нашей парковочной программе", – сказал Ликсутов в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, на сегодняшний день предложения департамента об изменении схемы платных парковок находятся на рассмотрении у муниципальных депутатов в 13 районах.
"Часто жители к нам обращаются, говорят, что им комфортно стоять на другой стороне улицы, просят присоединить улицы к другому району. Происходят какие-то небольшие донастройки. Мы работаем по каждому обращению и стараемся найти компромисс", – пояснил глава департамента транспорта.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не планируют повышать стоимость парковки в городе. К такой мере могут обратиться только в том случае, если парковочное пространство будет переполнено.
По словам мэра, городской бюджет не нуждается в пополнении за счет средств платной парковки. Мера была принята для регулирования транспортной системы Москвы. Кроме того, средства с платных парковок поступают в бюджеты префектур и расходуются на благоустройство.
Ранее стало известно, что с 5 декабря в столице введут штраф за парковку на площадках для пожарных машин перед жилыми домами. В тестовом режиме такую меру введут в трех районах – Тверском, Таганке и Красной Пресни. Размер штрафа составит от 1500 до 2500 рублей.
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