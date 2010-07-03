Власти Москвы не планируют повышать стоимость парковки

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Столичные власти не планируют повышать стоимость парковки в городе. К такой мере могут обратиться только в том случае, если парковочное пространство будет переполнено. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"Мы не собираемся никаких цен на парковки повышать. Мы, конечно, будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются, потому что парковка должна быть хотя бы на 20% свободна, чтобы была возможность приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки. А если там нет этого места, то это уже проблема", – заявил градоначальник.

По словам мэра, городской бюджет не нуждается в пополнении за счет средств платной парковки. Мера была принята для регулирования транспортной системы Москвы. Кроме того, средства с платных парковок поступают в бюджеты префектур и расходуются на благоустройство.

Ранее стало известно, что с 5 декабря в столице введут штраф за парковку на площадках для пожарных машин перед жилыми домами. В тестовом режиме такую меру введут в трех районах – Тверском, Таганке и Красной Пресни. Размер штрафа составит от 1500 до 2500 рублей.

