График движения поездов МЦД в Новый год и Рождество продлят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов Московских центральных диаметров (МЦД) в новогоднюю и рождественскую ночи продлят, чтобы можно было добраться до дома после посещения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба МЖД.

"С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января режим работы двух МЦД продлен, чтобы после встречи Нового года и Рождества пассажиры смогли комфортно добраться домой", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово он прибудет в 4:46. В обратном направлении электропоезд отправится в 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38.

На МЦД-2 из Нахабина 1 и 7 января последняя электричка поедет в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 1:51, 7 января – в 1:55, а в Нахабино прибудет 1 января в 3:53, 7 января – в 4:07.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников (с 1 по 8 января) парковка станет бесплатной на всех улицах, при этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

А метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 02:00. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. А канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы, а некоторые будут работать круглосуточно. Проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.

